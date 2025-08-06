- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 302
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве раздается воздушная тревога — что угрожает
В КГГА призвали внимательно следить за сообщениями и, в случае объявления тревоги, вернуться к укрытию.
В Киеве ночью против 6 августа была объявлена воздушная тревога, однако через 7 минут раздался отбой.
Об опасности Киевской и Черниговской областей сообщали Воздушные Силы ВС Украины.
Этим областям и столице угрожала ракетная атака.
Отметим, что утром 5 августа в Киевской области и в ряде областей тоже звучала воздушная тревога. Тогда регионам угрожал обстрел баллистическими ракетами.
В опасности находились Киевская, Черниговская, Харьковская, Полтавская, а также Черкасская области.