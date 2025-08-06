В Киеве раздается воздушная тревога — что угрожает

Реклама

В Киеве ночью против 6 августа была объявлена воздушная тревога, однако через 7 минут раздался отбой.

Об опасности Киевской и Черниговской областей сообщали Воздушные Силы ВС Украины.

Этим областям и столице угрожала ракетная атака.

Реклама

Отметим, что утром 5 августа в Киевской области и в ряде областей тоже звучала воздушная тревога. Тогда регионам угрожал обстрел баллистическими ракетами.

В опасности находились Киевская, Черниговская, Харьковская, Полтавская, а также Черкасская области.

Читайте также