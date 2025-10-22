ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
414
Время на прочтение
1 мин

В Киеве раздается воздушная тревога — что грозит

Существует угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве раздается воздушная тревога — что грозит

Воздушная тревога

Киеву и областям, где объявлена воздушная тревога ночью против 22 октября, грозит баллистика врага.

«Скоростная цель на Киевщину через Черниговщину», — сообщили Воздушные Силы ВС Украины.

Власти столицы призвали всех срочно преследовать в укрытие гражданской защиты.

Также поздно вечером 21 октября зафиксированы группы БПЛА на северо-западе Харьковщины. Они держат курс южный.

Вражеский БпЛА летит на Днепр с востока, а также дроны есть в районе Павлограда с южного направления.

Напомним, Россия резко увеличила атаки дронами по Украине. Разведка Британии отметила это и назвала истинную цель россиян.

По информации британской разведки, в сентябре враг использовал около 5500 ударных беспилотников, в то время как в августе их было 4100.

Отметим, что Россия приготовила по Харькову, разбив коммунальные сети. 21 октября армия РФ нанесла очередной массированный удар по Харькову. Зафиксировано попадание шести КАБов.

Дата публикации
Количество просмотров
414
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie