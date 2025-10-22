- Дата публикации
В Киеве раздается воздушная тревога — что грозит
Существует угроза применения баллистического вооружения с севера в областях, где объявлена воздушная тревога.
Киеву и областям, где объявлена воздушная тревога ночью против 22 октября, грозит баллистика врага.
«Скоростная цель на Киевщину через Черниговщину», — сообщили Воздушные Силы ВС Украины.
Власти столицы призвали всех срочно преследовать в укрытие гражданской защиты.
Также поздно вечером 21 октября зафиксированы группы БПЛА на северо-западе Харьковщины. Они держат курс южный.
Вражеский БпЛА летит на Днепр с востока, а также дроны есть в районе Павлограда с южного направления.
Напомним, Россия резко увеличила атаки дронами по Украине. Разведка Британии отметила это и назвала истинную цель россиян.
По информации британской разведки, в сентябре враг использовал около 5500 ударных беспилотников, в то время как в августе их было 4100.
Отметим, что Россия приготовила по Харькову, разбив коммунальные сети. 21 октября армия РФ нанесла очередной массированный удар по Харькову. Зафиксировано попадание шести КАБов.