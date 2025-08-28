- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 2 мин
В Киеве растет количество жертв и пострадавших в результате российской атаки: среди погибших — ребенок
В Киеве в результате массированной атаки РФ количество погибших возросло до трех человек, среди них ребенок. Пострадали не менее 12 человек, в том числе дети и подростки. В разных районах столицы продолжаются пожары в жилых домах, офисах, учебных заведениях и на автостоянках.
По оперативной информации, количество погибших в Киеве в результате российской атаки возросло до 3 человек. В том числе среди погибших – ребенок.
Об этом сообщает КМВА в соцсетях.
Число пострадавших возросло до 12 человек.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.
Среди пострадавших тоже дети. Ранены двое братьев 10 и 18 лет: мальчик 10 лет госпитализирован.
Кроме этого, травмы получил 17-летний подросток.
Тем временем атака продолжается и уже есть информация о крылатых ракетах в воздушном пространстве Украины.
Оставайтесь в укрытиях.
По городу много пострадавших автомобилей. По оперативной информации, в Днепровском районе на двух локациях 7 возгораний авто.
Также власти продолжают фиксировать новые последствия атаки в разных районах города.
В Дарницком районе повреждены жилые дома, в том числе разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Также обломки БПЛА упали на крышу 9-ти этажного жилого дома. Произошло возгорание.
Горит и нежилая застройка.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко .
В Днепровском районе обломки упали на трехэтажное офисное здание с возгоранием. Также произошли пожары в 25-этажном и 9-этажном домах. Но падение обломков на территорию детского сада, с возгоранием. На стоянке пылали автомобили.
В Шевченковском районе пожар в жилом доме, повреждена нежилая застройка, учебное заведение и офисное здание.
В Святошинском районе во двор девятиэтажного жилого дома упал вражеский БпЛА. Повреждения нет.
В Соломенском районе – падение обломков повлекло за собой пожар в частном доме.
В Деснянском районе зафиксировано падение обломков.
Экстренные службы работают на местах.
Не оставляйте укрытий!