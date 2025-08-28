ТСН в социальных сетях

В Киеве растет количество жертв и пострадавших в результате российской атаки: среди погибших — ребенок

В Киеве в результате массированной атаки РФ количество погибших возросло до трех человек, среди них ребенок. Пострадали не менее 12 человек, в том числе дети и подростки. В разных районах столицы продолжаются пожары в жилых домах, офисах, учебных заведениях и на автостоянках.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

По оперативной информации, количество погибших в Киеве в результате российской атаки возросло до 3 человек. В том числе среди погибших – ребенок.

Об этом сообщает КМВА в соцсетях.

Число пострадавших возросло до 12 человек.

Об этом в сообщении в социальных сетях заявил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Среди пострадавших тоже дети. Ранены двое братьев 10 и 18 лет: мальчик 10 лет госпитализирован.

Кроме этого, травмы получил 17-летний подросток.

Тем временем атака продолжается и уже есть информация о крылатых ракетах в воздушном пространстве Украины.

Оставайтесь в укрытиях.

По городу много пострадавших автомобилей. По оперативной информации, в Днепровском районе на двух локациях 7 возгораний авто.

Также власти продолжают фиксировать новые последствия атаки в разных районах города.

В Дарницком районе повреждены жилые дома, в том числе разрушения в пятиэтажке с первого по пятый этажи. Также обломки БПЛА упали на крышу 9-ти этажного жилого дома. Произошло возгорание.

Горит и нежилая застройка.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко .

  • В Днепровском районе обломки упали на трехэтажное офисное здание с возгоранием. Также произошли пожары в 25-этажном и 9-этажном домах. Но падение обломков на территорию детского сада, с возгоранием. На стоянке пылали автомобили.

  • В Шевченковском районе пожар в жилом доме, повреждена нежилая застройка, учебное заведение и офисное здание.

  • В Святошинском районе во двор девятиэтажного жилого дома упал вражеский БпЛА. Повреждения нет.

  • В Соломенском районе – падение обломков повлекло за собой пожар в частном доме.

  • В Деснянском районе зафиксировано падение обломков.

Экстренные службы работают на местах.

Не оставляйте укрытий!

