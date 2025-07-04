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- Киев
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В Киеве растет количество пострадавших в результате обстрела РФ
С вечера 3 июля армия РФ совершает массированную атаку ударными беспилотниками и баллистическими ракетами по Киеву.
Уже до 14 пострадавших росло количество раненых в результате вражеской атаки на Киев.
Об этом в социальных сетях сообщил мэр Киева Виталий Кличко .
12 из них медики госпитализировали, двоим оказали помощь на месте.
Среди них ранены с травмами разной степени: политравма, ожоги, резаные раны.
Об этом сообщает начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко в сообщении в социальных сетях.
Информация будет дополняться, поскольку, к сожалению, количество пострадавших может увеличиться.
Напомним, что Киев атакуют российские дроны: произошел пожар