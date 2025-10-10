- Дата публикации
В Киеве работница банка перевела себе 500 тысяч гривен со счетов умерших клиентов
Деньги со счетов клиентов женщина перечисляла не все сразу, а по частям, начиная с суммы в 10-20 тысяч гривен. Таким образом, ей удавалось не привлекать внимание к проведенным операциям.
В Киеве работница банка передала себе не менее 500 тысяч гривен со счетов умерших клиентов.
Об этом сообщила Киевская городская прокуратура в Telegram.
При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры города Киева поставлено в известность о подозрении 35-летней работницы банка, которая переводила деньги со счетов умерших клиентов банков на свои. Женщина занимала должность эксперта по премиуму банкинга одного из коммерческих банков столицы.
Установлено, что подозреваемая в течение 2020-2021 годов входила в учетные записи клиентов и меняла привязанные к счетам финансовые номера телефонов на подконтрольные ей номера. В последствии деньги со счетов умерших клиентов она переводила на свои счета.
В настоящее время задокументировано шесть таких фактов на сумму около 500 тысяч гривен. Отметим, что деньги со счетов клиентов женщина перечисляла не все сразу, а по частям, начиная с суммы в 10-20 тысяч гривен. Таким образом, ей удавалось не привлекать внимания к проведенным операциям.
Последние пять лет подозреваемая работала в пяти разных банках. Продолжаются следственные действия, проверяется причастность женщины к аналогичным мошенничествам со счетами других клиентов.
Напомним, в Одессе банковская работница присвоила почти 400 тыс. гривен сбережений 85-летней клиентки.