В Киеве работник СТО угнал и разбил чужой автомобиль: как его наказали

В Киеве работник СТО приговорен к восьми годам лишения свободы за незаконное завладение автомобилем.

Об этом сообщили в полиции столицы.

«Сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента и вскоре попал в ДТП. Мужчина воспользовался доступом к ключам, сел за руль автомобиля и отправился кататься по городу вместе со знакомым. По дороге он совершил аварию, после чего оставил автомобиль и скрылся, пытаясь избежать ответственности», — говорится в сообщении.

Оперативники разыскали его и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством.

Соломенский районный суд Киева признал мужчину виновным и назначил ему наказание — восемь лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве мужчина похитил из СТО машину, предназначавшуюся для ВСУ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.