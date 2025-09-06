- Дата публикации
В Киеве работник СТО угнал и разбил чужой автомобиль: как его наказали
В Киеве полиция задержала 24-летнего мужчину, работавшего на станции технического обслуживания, за кражу автомобиля и совершенное ДТП.
В Киеве работник СТО приговорен к восьми годам лишения свободы за незаконное завладение автомобилем.
Об этом сообщили в полиции столицы.
«Сотрудник автосервиса угнал автомобиль клиента и вскоре попал в ДТП. Мужчина воспользовался доступом к ключам, сел за руль автомобиля и отправился кататься по городу вместе со знакомым. По дороге он совершил аварию, после чего оставил автомобиль и скрылся, пытаясь избежать ответственности», — говорится в сообщении.
Оперативники разыскали его и задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством.
Соломенский районный суд Киева признал мужчину виновным и назначил ему наказание — восемь лет лишения свободы.
Напомним, в Киеве мужчина похитил из СТО машину, предназначавшуюся для ВСУ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.