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- Киев
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В Киеве работник прокуратуры сбил женщину на пешеходном переходе (видео)
Водитель оказался государственным служащим.
В Голосеевском районе Киева произошло возмущающее событие.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко .
Сотрудник прокуратуры совершил наезд на пешехода на пешеходной зоне по ул. Большой Васильковской. Водитель автомобиля, нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но сейчас он задержан.
Оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела.
Он государственный служащий не прокурор, но работник органов прокуратуры.
"Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль. И, как Генеральный прокурор, буду представлять интересы потерпевшей в суде. Такое поведение позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет."
Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
"Лично прошу прощения за этот позорный поступок работника прокуратуры", - резюмировал он.
Напомним, что ранее в Днепре судья мотоциклом насмерть сбил пешехода .
Пешеход погиб на месте от полученных травм, а предварительная проверка показала, что судья-водитель был трезв.