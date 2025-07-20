В Киеве работник прокуратуры сбил женщину на пешеходном переходе (видео)

ЧС в Киеве / © скрин с видео

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В Голосеевском районе Киева произошло возмущающее событие.

Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко .

Сотрудник прокуратуры совершил наезд на пешехода на пешеходной зоне по ул. Большой Васильковской. Водитель автомобиля, нарушая все нормы закона и морали, сбил женщину и скрылся с места происшествия. Но сейчас он задержан.

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Оказалось, что за рулем был Молочный Андрей Андреевич, главный специалист отдела.

Он государственный служащий не прокурор, но работник органов прокуратуры.

"Это шокирует. Я еще раз подчеркиваю: принадлежность к органам прокуратуры не индульгенция, это ответственность. Беру это дело под контроль. И, как Генеральный прокурор, буду представлять интересы потерпевшей в суде. Такое поведение позор для всей системы. Оно должно быть жестко наказано. И я обещаю, так и будет."

Пострадавшей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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"Лично прошу прощения за этот позорный поступок работника прокуратуры", - резюмировал он.

Напомним, что ранее в Днепре судья мотоциклом насмерть сбил пешехода .

Пешеход погиб на месте от полученных травм, а предварительная проверка показала, что судья-водитель был трезв.