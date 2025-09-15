- Дата публикации
В Киеве работник автомойки угнал BMW клиента и разбил его: фото и детали от полиции
Парень воспользовался доступом к ключам автомобиля BMW, принадлежащего клиенту, сел за руль и поехал по городу, однако не справился с управлением и устроил ДТП.
В Киеве работник автомойки угнал автомобиль клиента и разбил его.
Парень воспользовался доступом к ключам автомобиля BMW, принадлежащего клиенту, сел за руль и поехал по городу, однако не справился с управлением и устроил ДТП.
Об этом сообщила полиция Киева в Facebook.
В полицию Киева обратился 24-летний местный житель, который сообщил об исчезновении своего автомобиля марки BMW. Он рассказал, что накануне оставил транспортное средство на обслуживание в автомойке, однако позже узнал, что при участии его автомобиля произошло автопроисшествие. Для выяснения обстоятельств происшествия выехала следственно-оперативная группа Подольского управления полиции.
Оперативники совместно с аналитиками криминального анализа установили, что к незаконному завладению автомобилем причастен 18-летний парень, работавший на станции обслуживания.
«Имея на хранении ключи, он решил воспользоваться чужим транспортом и поздно вечером сел за руль автомобиля, оставленного на обслуживание. В дальнейшем, двигаясь по улице Набережно-Луговой, парень не справился с управлением и врезался в столб фонаря. К счастью, юноша не получил повреждений в результате ДТП. Полицейские проверили его на состояние опьянения, прибор Драгер показал 0,98 промилле”, — говорится в сообщении.
Отметим, что этот показатель превысил установленную норму почти в пять раз.
Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).
Правоохранители задержали парня. Поврежденный автомобиль — изъяли.
Следователи, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 289 Уголовного кодекса Украины — незаконное завладение транспортным средством.
Теперь 18-летнему сотруднику автомойки светит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.
