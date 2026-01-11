В Киеве работают все котельные: почему некоторые дома без тепла

В Киеве возобновили работу котельной / © Associated Press

Реклама

После массированной атаки российской террористической армии, которая вызвала отключение света и соответственно централизованного отопления в жилых домах украинской столицы, в Киеве возобновлена работа всех котельных.

Об этом в воскресенье, 11 января, сообщил вице-премьер-министр Алексей Кулеба.

«По состоянию на сейчас около 85% многоэтажных домов, которые остались без отопления, уже с теплом. Все городские котельные работают», — говорится в сообщении.

Реклама

Алексей Кулеба отметил, что специалисты осуществляют перезапуск систем и проводят развоздушивание сетей, чтобы тепло равномерно поступало в квартиры.

«Энергетики, коммунальщики, ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы максимально быстро вернуть тепло в дома киевлян. Работа продолжается — ситуация под постоянным контролем», — заверил он.

Вице-премьер подчеркнул, что российские террористы намеренно совершили одну из самых массированных атак по энергетической инфраструктуре столицы именно в период ухудшения погодных условий.

Напомним, накануне, 10 января, заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник сообщил, что в Киеве восстановлено электроснабжение для всех потребителей.