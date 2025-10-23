В Киеве пылали дома и авто: Кличко и ГСЧС уточнили последствия атаки (фото)

Пожар в Киеве в результате атаки российских дронов

Дополнено новыми материалами

Последствия атаки дронами на Киев в ночь на 23 октября зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах. Там горели жилые дома и автомобили, повреждены квартиры, школа и детсад. Все пожары уже удалось потушить.

Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

Последствия атаки на Киев

Подольский район

В Подольском районе горели три жилых дома. По разным адресам в нескольких домах взрывной волной были повреждены окна. В школе выбило более 40 окон. Часть окон повреждена и в детсаду. Во дворах нескольких жилых домов горели автомобили. Обломки упали возле синагоги.

В ГСЧС проинформировали, что в Подольском районе пожарные потушили пожар в квартире на первом этаже пятиэтажки и расположенных во дворе авто. Чрезвычайники эвакуировали жителей. В одной из многоэтажек района частично была разрушена кровля и две квартиры на восьмом этаже.

Из-за падения обломков поврежден один из бизнес-центров. Также чрезвычайники потушили пожар в складских зданиях по нескольким адресам и возгорание двух машин во дворе пятиэтажки.

Оболонский район

В Оболонском районе из-за сбивания БпЛА взрывной волной повреждены окна в одном из жилых домов.

Деснянский район

В Деснянском районе дрон попал в 21-й этаж жилой двадцатичетырехэтажки. Обошлось без детонации. По другому адресу в этом районе беспилотник попал в недострой.

Известно о семи травмированных из-за атаки на Киев.

К ликвидации последствий вражеских ударов были привлечены более 100 спасателей и 28 единиц техники.

Напомним, поздно вечером 22 октября Киев подвергся атаке российских беспилотников, во время которой в городе раздавались взрывы. Атака вызвала повреждения в Подольском, Оболонском и Днепровском районах. Среди целей врага оказались жилые дома, детсад и автомобили.