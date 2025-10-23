- Дата публикации
В Киеве пылали дома и авто: Кличко и ГСЧС уточнили последствия атаки (фото)
Российские дроны повредили в Киеве школу, детсад, синагогу и многоквартирные дома.
Последствия атаки дронами на Киев в ночь на 23 октября зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах. Там горели жилые дома и автомобили, повреждены квартиры, школа и детсад. Все пожары уже удалось потушить.
Об этом сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Последствия атаки на Киев
Подольский район
В Подольском районе горели три жилых дома. По разным адресам в нескольких домах взрывной волной были повреждены окна. В школе выбило более 40 окон. Часть окон повреждена и в детсаду. Во дворах нескольких жилых домов горели автомобили. Обломки упали возле синагоги.
В ГСЧС проинформировали, что в Подольском районе пожарные потушили пожар в квартире на первом этаже пятиэтажки и расположенных во дворе авто. Чрезвычайники эвакуировали жителей. В одной из многоэтажек района частично была разрушена кровля и две квартиры на восьмом этаже.
Из-за падения обломков поврежден один из бизнес-центров. Также чрезвычайники потушили пожар в складских зданиях по нескольким адресам и возгорание двух машин во дворе пятиэтажки.
Оболонский район
В Оболонском районе из-за сбивания БпЛА взрывной волной повреждены окна в одном из жилых домов.
Деснянский район
В Деснянском районе дрон попал в 21-й этаж жилой двадцатичетырехэтажки. Обошлось без детонации. По другому адресу в этом районе беспилотник попал в недострой.
Известно о семи травмированных из-за атаки на Киев.
К ликвидации последствий вражеских ударов были привлечены более 100 спасателей и 28 единиц техники.
Напомним, поздно вечером 22 октября Киев подвергся атаке российских беспилотников, во время которой в городе раздавались взрывы. Атака вызвала повреждения в Подольском, Оболонском и Днепровском районах. Среди целей врага оказались жилые дома, детсад и автомобили.