В Киеве пьяный водитель устроил гонку с полицией: чем все закончилось

Бегство от полиции в Киеве

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В Днепровском районе Киева водитель автомобиля Honda без номерных знаков пытался скрыться от патрульных и повредил три служебных машины.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

Что известно об инциденте

Как отмечается, инспекторы заметили авто во время патрулирования и подали сигнал об остановке, однако водитель только нажал на газ и начал убегать по городу.

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Погоня завершилась на улице Строителей, где полицейские заблокировали автомобиль. Впрочем, водитель не сдался и, пытаясь вырваться, протаранил сразу три служебных автомобиля. Обошлось без пострадавших.

В ходе общения с водителем и пассажиром патрульные заметили явные признаки опьянения. Мужчины вели себя агрессивно и пытались скрыться, поэтому их задержали.

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Выяснилось, что водитель ранее уже лишился прав на 10 лет за нетрезвое управление. Несмотря на это, он снова сел за подвыпивший руль.

На нарушителя составили сразу несколько протоколов, в том числе за вождение в состоянии опьянения, бегство от полиции и ДТП. Обстоятельства инцидента выясняют следователи.

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Напомним, в Киеве в Соломенском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека, среди них — двое полицейских. Жертвами аварии стали правоохранители Дмитрий Бондарчук и Денис Будченко, а также 47-летняя женщина и 12-летний мальчик. По предварительным данным, водитель Mercedes на большой скорости выехал в пешеходную зону и вызвал трагедию. Сам он находится в реанимации, еще три человека получили травмы. Авария произошла, когда полицейские находились на службе. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.

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