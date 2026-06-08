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- Киев
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В Киеве пьяный водитель устроил гонку с полицией: чем все закончилось
Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, протаранил три автомобиля.
В Днепровском районе Киева водитель автомобиля Honda без номерных знаков пытался скрыться от патрульных и повредил три служебных машины.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Что известно об инциденте
Как отмечается, инспекторы заметили авто во время патрулирования и подали сигнал об остановке, однако водитель только нажал на газ и начал убегать по городу.
Погоня завершилась на улице Строителей, где полицейские заблокировали автомобиль. Впрочем, водитель не сдался и, пытаясь вырваться, протаранил сразу три служебных автомобиля. Обошлось без пострадавших.
В ходе общения с водителем и пассажиром патрульные заметили явные признаки опьянения. Мужчины вели себя агрессивно и пытались скрыться, поэтому их задержали.
Выяснилось, что водитель ранее уже лишился прав на 10 лет за нетрезвое управление. Несмотря на это, он снова сел за подвыпивший руль.
На нарушителя составили сразу несколько протоколов, в том числе за вождение в состоянии опьянения, бегство от полиции и ДТП. Обстоятельства инцидента выясняют следователи.
Напомним, в Киеве в Соломенском районе произошло смертельное ДТП, в котором погибли четыре человека, среди них — двое полицейских. Жертвами аварии стали правоохранители Дмитрий Бондарчук и Денис Будченко, а также 47-летняя женщина и 12-летний мальчик. По предварительным данным, водитель Mercedes на большой скорости выехал в пешеходную зону и вызвал трагедию. Сам он находится в реанимации, еще три человека получили травмы. Авария произошла, когда полицейские находились на службе. Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.