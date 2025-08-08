В Киеве пьяный водитель на Subaru влетел в Куреневский парк и травмировал женщин: появились фото

ДТП в Куреневском парке / © Полиция Киева

В Киеве пьяный вождь Subaru влетел в Куреневский парк и травмировал двух женщин.

Об этом сообщила полиция Киева.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг, 7 августа, около 19.00 в Подольском районе столицы.

«Правоохранители установили, что 36-летний водитель Subaru, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево. От удара обломки авто разлетелись, травмировав двух женщин, сидевших на лавочке», — сообщили в полиции.

ДТП в Куреневском парке / © Полиция Киева

Пострадавшие женщины, 57 и 59 лет, с переломом ног и другими телесными повреждениями госпитализированы.

Виновника ДТП следователи задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения — прибор Драгер показал 1,9 промилле алкоголя в его крови. Заметим, что этот показатель превысил установленную норму в 9,5 раза.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).

По указанному факту следственный отдел по расследованию ДТП столичного главка начал уголовное производство по ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Задержанному готовится сообщение о подозрении, санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

