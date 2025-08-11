ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
185
Время на прочтение
1 мин

В Киеве пьяный водитель Dacia наехал на ограничитель на мосту Патона и перевернулся: появилось видео

Содержание алкоголя в крови водителя превышало установленную норму в 25 раз.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ДТП на мосту Патона

ДТП на мосту Патона / © скриншот с видео

В Киеве на мосту Патона нетрезвый водитель Dacia не справился с управлением, наехал на ограничитель и опрокинулся. Однако, к счастью, не пострадал.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева в Telegram.

«Осмотр на Драгер показал превышение пределов прибора — три стрелки вверх… (более пяти промилле). Водителя отстранили, составили протоколы по ст. 130, 124 и 126 КУоАП. Далее решение суда», — говорится в сообщении.

Отметим, что показатель алкоголя в крови водителя превысил установленную норму в 25 раз.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).

В Патрульной полиции предупредили, что нетрезвое управление может иметь последствия значительно хуже этого случая, и призвали водить ответственно.

Напомним, в Киевской области пьяный депутат на своем автомобиле сбил подростка на мотоцикле.

