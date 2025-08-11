В Киеве пьяный водитель Dacia наехал на ограничитель на мосту Патона и перевернулся: появилось видео

ДТП на мосту Патона / © скриншот с видео

Реклама

В Киеве на мосту Патона нетрезвый водитель Dacia не справился с управлением, наехал на ограничитель и опрокинулся. Однако, к счастью, не пострадал.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева в Telegram.

«Осмотр на Драгер показал превышение пределов прибора — три стрелки вверх… (более пяти промилле). Водителя отстранили, составили протоколы по ст. 130, 124 и 126 КУоАП. Далее решение суда», — говорится в сообщении.

Реклама

Отметим, что показатель алкоголя в крови водителя превысил установленную норму в 25 раз.

Справка: Допустимое содержание алкоголя в крови человека, управляющего транспортным средством — 0,2 промилле. Для понимания, 1‰ — это тысячная доля чего-либо, то есть промилле — это как процент, только в 10 раз меньше (т.е. 1% — это 10‰).

В Патрульной полиции предупредили, что нетрезвое управление может иметь последствия значительно хуже этого случая, и призвали водить ответственно.

Дата публикации 16:19, 11.08.25 Количество просмотров 10 На мосту Патона пьяный водитель наехал на ограничитель и перевернулся

Напомним, в Киевской области пьяный депутат на своем автомобиле сбил подростка на мотоцикле.