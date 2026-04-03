- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 3261
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве пропала 14-летняя девочка: приметы, фото
Девочка ушла из дома еще 29 марта.
В Киеве пропала 14-летняя девочка. Лилия Троян ушла из дома 29 марта и до сих пор не вернулась.
Об этом сообщила служба розыска детей главного управления нацполиции в Киеве в Facebook.
«29.03.2026 в Деснянское управление полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве поступило сообщение о том, что 29.03.2026 ушла из дома несовершеннолетняя Троян Лилия, 14 лет», — говорится в сообщении.
Приметы Лилии: рост около 150 см, худощавого телосложения, черные волосы до плеч, есть родинка на правой руке возле локтя.
На девочке была черная кожаная куртка, серые широкие спортивные штаны, черные кроссовки.
«В случае получения какой-либо информации о разыскиваемой девушке просим сообщить по телефону „102“. Заранее благодарны за сотрудничество», — говорится в сообщении полиции.
Ранее мы писали о том, что на оккупированных РФ территориях массово без вести исчезают девушки-подростки.