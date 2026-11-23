Смертельное ДТП в Печерском районе / © скриншот с видео

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В Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль врезался в столб, водитель погиб.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева в Telegram.

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По информации спасателей, сообщение об аварии на бульваре Николая Михновского (вблизи станции метро «Лыбидская») поступило 23 ноября в 10:04.

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Предварительно установлено, что водитель автомобиля Buick не справился с управлением и влетел в столб.

В соцсетях очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, что изуродованный автомобиль буквально оказался на столбе, а из-за ДТП на участке дороги образовалась сильная пробка.

Смертельна ДТП у Печерському районі Києва

На место выезжали спасатели, которые посредством специального гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего водителя.

Смертельное ДТП в Печерском районе Киева / © ГУ ГСЧС в Киеве

Смертельное ДТП в Печерском районе Киева / © ГУ ГСЧС в Киеве

Смертельное ДТП в Печерском районе Киева / © ГУ ГСЧС в Киеве

Все обстоятельства и причины трагедии устанавливают правоохранители.

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Раньше мы писали о том, как на Львовщине пешехода переехали сразу два автомобиля.

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