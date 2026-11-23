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- Киев
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В Киеве произошло смертельное ДТП: автомобиль буквально оказался на столбе
Утром 23 ноября на бульваре Николая Михновского в Печерском районе Киева легковушка Buick врезалась в столб, в результате чего погиб водитель, а на дороге образовалась пробка.
В Печерском районе Киева произошло смертельное ДТП: легковой автомобиль врезался в столб, водитель погиб.
Об этом сообщили в ГСЧС Киева в Telegram.
По информации спасателей, сообщение об аварии на бульваре Николая Михновского (вблизи станции метро «Лыбидская») поступило 23 ноября в 10:04.
Предварительно установлено, что водитель автомобиля Buick не справился с управлением и влетел в столб.
В соцсетях очевидцы опубликовали кадры с места происшествия, на которых видно, что изуродованный автомобиль буквально оказался на столбе, а из-за ДТП на участке дороги образовалась сильная пробка.
На место выезжали спасатели, которые посредством специального гидравлического инструмента деблокировали тело погибшего водителя.
Все обстоятельства и причины трагедии устанавливают правоохранители.
Раньше мы писали о том, как на Львовщине пешехода переехали сразу два автомобиля.