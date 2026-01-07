В Киеве произошло массовое ДТП с 13 авто: где затруднено движение (фото)

Затрудненное движение транспорта в Киеве из-за ДТП из-за ДТП / © Патрульная полиция Киева

В Киеве 7 января произошла масштабная авария с участием 13 автомобилей. Из-за этого на улице Днепроводской затруднено движение в направлении Вышгорода.

Об этом сообщила Патрульная полиция Киева.

По данным правоохранителей, из-за ДТП с участием 13 авто на улице Днепроводской движение транспорта затруднено в направлении Вышгорода.

Патрульные на месте аварии организовали объезд транспорта по встречной полосе. Водителям следует учесть эту информацию при планировании маршрута поездки.

Фото с места ДТП в Киеве 7 января с участием 13 авто / © Патрульная полиция Киева

Напомним, в этот же день в Киеве на ул. Софиевской троллейбус частично провалился под асфальт, из-за чего движение транспорта на участке полностью приостановлено. Троллейбусы временно курсируют до метро «Лукьяновская» и Воздухофлотского путепровода, пока аварийные службы с тяжелой техникой готовятся к ремонту.