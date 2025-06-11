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- Киев
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В Киеве произошло ДТП с участием трех авто и пассажирского микроавтобуса: есть пострадавшие (фото)
В результате столкновения четырех автомобилей в Голосеевском районе Киева пострадали три человека.
В Киеве, на проспекте Голосеевском, сегодня около 15:10 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомобилей. В результате столкновения пассажирский микроавтобус перевернулся на бок.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в Facebook.
По информации полиции, в ДТП пострадали три человека. Их уже осматривают медики, состояние пострадавших уточняется.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа столичного главка полиции, патрульные полицейские, спасатели ГСЧС и медицинские работники. Они устанавливают все обстоятельства и механизм аварии, чтобы выяснить причины ДТП.
Полиция Киева обращается к водителям и пешеходам с просьбой быть осторожными на дороге и соблюдать правила дорожного движения.
Напомним, ранее мы писали о том, что в ДТП погиб бывший начальник Полтавского областного территориального центракомплектования и социальной поддержки Михаил Холодов.