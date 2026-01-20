- Дата публикации
В Киеве произошли изменения в работе метро: как будет работать
В Киевском метрополитене отметили, что поезда следуют без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».
В Киеве в работе метро произошли изменения.
Об этом сообщает Киевский метрополитен в Telegram.
Станции метро «Дарница» и «Левобережная» работают на вход и выход пассажиров.
Движение поездов на «красной» линии:
между станциями «Академгородок» — «Арсенальная» интервалы составляют 4 мин 30 с;
между станциями «Дарница» — «Арсенальная» — 8-10 мин.
Важно! Поезда следуют без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».
Движение поездов на «синей» и «зеленой» линиях — в обычном режиме. Время ожидания поезда — ориентировочно 3-4 мин.
«Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена», — говорится в сообщении.
