Киев
126
В Киеве произошли изменения в работе метро: как будет работать

В Киевском метрополитене отметили, что поезда следуют без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».

Светлана Несчетная
Киевское метро

В Киеве в работе метро произошли изменения.

Об этом сообщает Киевский метрополитен в Telegram.

Станции метро «Дарница» и «Левобережная» работают на вход и выход пассажиров.

Движение поездов на «красной» линии:

  • между станциями «Академгородок» — «Арсенальная» интервалы составляют 4 мин 30 с;

  • между станциями «Дарница» — «Арсенальная» — 8-10 мин.

Важно! Поезда следуют без остановок мимо станций «Гидропарк» и «Днепр».

Движение поездов на «синей» и «зеленой» линиях — в обычном режиме. Время ожидания поезда — ориентировочно 3-4 мин.

«Информация об изменениях в движении будет транслироваться на станциях, а также через официальные страницы КГГА и метрополитена», — говорится в сообщении.

Напомним, эксперт по энергетической безопасности Михаил Гончар предупредил о критическую ситуацию с теплом и светом, а также сообщил, будет ли эвакуация Киева.

