В Киеве произошла стрельба в гостинице: что известно

Пистолет

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Утром 14 мая в Святошинском районе Киева произошла стрельба в одной из гостиниц. Нападающий задержан.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Киеве.

Детали стрельбы в Киеве

Как отмечают правоохранители, сообщение о стрельбе поступило в полицию сегодня около 7:30. На место происшествия были направлены наряды полиции и введена специальная полицейская операция.

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"В результате проведенных мер полицейские задержали злоумышленника, среди граждан никто не пострадал", - отмечается в сообщении.

Полицейские продолжают работать на месте происшествия, все обстоятельства выясняются. Детали ожидаются со временем.

Инцидент 8 мая

Ранее полиция задержала нападающего, который в селе Софиевская Борщаговка под Киевом расстрелял людей.

По данным правоохранителей, месяц назад военнослужащий продал оружие мужчине (вероятному нападающему — ред.) за тысячу долларов, вероятно, автомат.

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В четверг, 8 мая, между мужчинами произошел конфликт по оплате: военный требовал у покупателя выплатить ему еще определенную сумму.

После этого подозреваемый из купленного оружия расстрелял находившегося дома военного и его тещу.

Затем злоумышленник вошел в свой дом и закрылся внутри.

Как мы писали, правоохранители провели обыск у 63-летнего стрелка, подозреваемого в убийстве двух человек в селе Софиевская Борщаговка. Дома у него обнаружили склад оружия. У него обнаружили автомат, более 300 патронов, гранату и специальный задор.

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