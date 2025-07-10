В Киеве произошла стрельба: обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

© Нацполиция в Харьковской области

Реклама

Сегодня, 10 июля, в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Полицейские устанавливают все причины и происшествия.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

«Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении.

Реклама

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Известно, что стрельба произошла на улице с утра. Сейчас на месте работает полиция», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

На вопрос о том, был ли это бытовой конфликт или что-то другое — на это правоохранители ответили, что пока не готовы сказать, потому что выясняют все обстоятельства.

Напомним, в Деснянском районе Киева произошло убийство местного жителя. Предприниматель погиб от выстрела в окно своего авто.

Реклама

Открыто уголовное производство по статье «преднамеренное убийство». За это преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.