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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве произошла стрельба: обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

В Голосеевском районе Киева с утра произошла стрельба: есть погибший.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Киеве произошла стрельба: обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением

© Нацполиция в Харьковской области

Сегодня, 10 июля, в Голосеевском районе Киева произошла стрельба. Полицейские устанавливают все причины и происшествия.

Об этом идет речь в сообщении полиции Киева.

«Прибыв по вызову, правоохранители обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции, сотрудники уголовного розыска, кинологи и другие службы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

«Известно, что стрельба произошла на улице с утра. Сейчас на месте работает полиция», — сообщили ТСН.ua в полиции Киева.

На вопрос о том, был ли это бытовой конфликт или что-то другое — на это правоохранители ответили, что пока не готовы сказать, потому что выясняют все обстоятельства.

Напомним, в Деснянском районе Киева произошло убийство местного жителя. Предприниматель погиб от выстрела в окно своего авто.

Открыто уголовное производство по статье «преднамеренное убийство». За это преступление предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.

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