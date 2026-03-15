В Киеве произошла массовая драка с перекрытием дороги: что говорят в полиции

Полицейские установили всех участников потасовки, которые устроили разборки посреди Оболонского проспекта.

Александр Марущак
Полиция

В Киеве произошла массовая потасовка с перекрытием дороги. Инцидент произошел вчера вечером на Оболони. Участники стычки выясняли отношения посреди Оболонского проспекта.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали детали инцидента.

Подвыпивший иностранец приставал к группе прохожих, из-за этого и началась драка.

«Прибывшие на место происшествия полицейские установили участников инцидента, мужчина от написания заявления отказался, конфликт был урегулирован на месте», — рассказали ТСН.ua в полиции Киева.

По информации наших источников, драку спровоцировал подвыпивших граждан Турции.

Напомним, в Киеве произошла потасовка между гражданскими гражданами и работниками полиции и ТЦК. Инцидент произошел на улице Бальзака на Троещине.

