В Киеве произошла драка с участием гражданского и полицейского: детали

Драка в Киеве

Реклама

В Сети появились кадры столкновения между гражданским и полицейским в Киеве. Мужчину остановили для проверки, зато он стал вести себя агрессивно.

Об этом рассказали ТСН в полиции Киева.

Дата публикации 15:17, 16.03.26 Количество просмотров 20

«Правоохранители остановили мужчину для проверки, последний на законные требования работников полиции не реагировал, вел себя агрессивно, в связи с чем полицейский применил к нарушителю газ раздражающего действия», — говорится в комментарии.

Реклама

На вопрос о возрасте мужчины и находился ли он в розыске в полиции, ответили, что это не установлено.

«С целью недопущения дальнейшего обострения ситуации мужчину отпустили», — добавили правоохранители.

Ранее в Киеве на улице Бальзака произошла потасовка между гражданскими, полицейскими и представителями ТЦК. По данным правоохранителей, во время проверки военно-учетных документов у одного из мужчин произошел спор с прохожими, а после — началась толкотня. В полиции отметили, что никто из участников конфликта не задерживался. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.