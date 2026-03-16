В Киеве произошла драка с участием гражданского и полицейского: детали
В ответ на против полицейский применил к нарушителю слезоточивый газ.
В Сети появились кадры столкновения между гражданским и полицейским в Киеве. Мужчину остановили для проверки, зато он стал вести себя агрессивно.
Об этом рассказали ТСН в полиции Киева.
«Правоохранители остановили мужчину для проверки, последний на законные требования работников полиции не реагировал, вел себя агрессивно, в связи с чем полицейский применил к нарушителю газ раздражающего действия», — говорится в комментарии.
На вопрос о возрасте мужчины и находился ли он в розыске в полиции, ответили, что это не установлено.
«С целью недопущения дальнейшего обострения ситуации мужчину отпустили», — добавили правоохранители.
Ранее в Киеве на улице Бальзака произошла потасовка между гражданскими, полицейскими и представителями ТЦК. По данным правоохранителей, во время проверки военно-учетных документов у одного из мужчин произошел спор с прохожими, а после — началась толкотня. В полиции отметили, что никто из участников конфликта не задерживался. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.