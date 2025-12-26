В Киеве произошел взрыв в пассажирском автобусе: что известно / © Полиция Киева

В Подольском районе столицы произошел взрыв в пассажирском автобусе. Предварительно без пострадавших. Полиция выясняет все обставить инцидента.

Об этом сначала сообщили местные Telegram-каналы.

В соцсетях распространялось видео с поврежденным автобусом на жилом массиве Виноградарь, Подольский район столицы. По предварительной информации из соцсетей, в транспортном средстве мог произойти взрыв. На обнародованных кадрах видно повреждение конструкции автобуса, однако точная причина происшествия пока не установлена.

По источникам ТСН.ua взрыв произошел в автобусе №103.

У Києві на Виноградарі стався вибух у пасажирському автобусі / © соцмережі

По информации полиции Киева, сейчас выясняются обстоятельства взрыва автобуса. Также они сообщили, по предварительной информации, пострадавших в результате этого события нет. Автобус стоял без пассажиров на конечной остановке.

«Вскоре после того, как водитель начал движение — произошел взрыв. На месте работают следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы», — сообщили в полиции.

«Вскоре после того, как водитель начал движение — произошел взрыв. На месте работают следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы», — сообщили в полиции.