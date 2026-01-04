В Киеве произошел пожар в частном доме: среди пострадавших ребенок

Пожар в будку Киева

Реклама

В Дарницком районе Киева произошел пожар в частном доме. Пострадала мать с ребёнком.

Об этом сообщает ГСЧС.

Подробности

Как отмечается, 4 января в 09:30 поступило сообщение о пожаре во 2-этажном деревянном частном доме. Он расположен на улице Северо-Степной. Возгорание ликвидировано спасателями в 11:19 на площади 100 кв. м.

Реклама

«До прибытия спасателей женщина с ребенком 2006 г.р. обратились к медикам. Оба госпитализированы с ожогами лица и верхних конечностей», — говорится в сообщении.

Причина пожара неизвестна. Ее будут устанавливать правоохранительные органы.

Ранее пожар произошел в частном доме Черкасской области. Причина – взрыв газового баллона.

Из-за возгорания выгорело все жилище. Есть пострадавшие – девушка 2006 года рождения и женщина 1979 года рождения. Им оказана помощь.