В Киеве произошел пожар из-за генератора: какие последствия
Пострадавших или погибших в результате пожара на Брестском проспекте в Киеве, к счастью, нет.
В Святошинском районе Киева произошел пожар из-за генератора. Огонь опрокинулся на фасад жилого дома.
Об этом сообщает ГСЧС.
Возгорание было ликвидировано в 08:03 на площади 5 кв. м.
«Жертв или пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.
Напомним, вчера, 24 декабря, загорелся пожар в квартире многоэтажки в Голосеевском районе Киева.
Известно, что произошедшее произошло в доме по адресу переулок Ореховатский. Обстоятельства выясняются.