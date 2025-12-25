ТСН в социальных сетях

В Киеве произошел пожар из-за генератора: какие последствия

Пострадавших или погибших в результате пожара на Брестском проспекте в Киеве, к счастью, нет.

Катерина Сердюк
Пожар через генератор

В Святошинском районе Киева произошел пожар из-за генератора. Огонь опрокинулся на фасад жилого дома.

Об этом сообщает ГСЧС.

Возгорание было ликвидировано в 08:03 на площади 5 кв. м.

«Жертв или пострадавших нет», — отметили в ГСЧС.

Напомним, вчера, 24 декабря, загорелся пожар в квартире многоэтажки в Голосеевском районе Киева.

Известно, что произошедшее произошло в доме по адресу переулок Ореховатский. Обстоятельства выясняются.

