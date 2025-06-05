ТСН в социальных сетях

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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Время на прочтение
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В Киеве произошел бунт мобилизованных: подробности

Мужчины пытались прорваться наружу, призывая к сопротивлению.

Автор публикации
Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

В социальных сетях распространяются кадры, где видно, как в распределительном центре Киева происходит конфликт между мобилизованными и военными. Событие уже вызвало широкий резонанс.

Видео опубликовано в одном из Telegram-каналов.

Киевский городской ТЦК и СП отметил, что для стабилизации ситуации на место прибыли правоохранительные органы для обеспечения порядка. В дальнейшем граждане, призванные по мобилизации, были направлены в учебные центры в соответствии с распределениями команд.

На опубликованных в сети видеокадрах видно, как несколько мужчин общаются с военными на повышенных тонах, а затем пытаются забаррикадироваться внутри помещения. Раздаются призывы «вооружаться» деревянными палками, чтобы, по словам участников, «прорваться наружу».

Как утверждают очевидцы, после обострения ситуации в центр прибыли полиция и спецназ, которые зашли в здание и взяли ситуацию под контроль.

Однако по запросу ТСН в полиции Киева сообщили, что выясняют обстоятельства и то, какое именно подразделение полиции было привлечено.

Напомним, в Киеве сняли на видео, как на мосту Патона пассажир автобуса пытался скрыться от работников ТЦК и СП, но застрял в окне.

На опубликованном в Сети видео виден мужчина, застрявший в окне автобуса: нижняя часть его тела в салоне, а верхняя — наружу. Мужчины в военных формах настаивают, чтобы пассажир залез обратно в салон и тянут его за ногу.

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