3144
1 мин

В Киеве прогремели взрывы: повреждена многоэтажка — КМВА

Последствия атаки зафиксированы в двух локациях столицы.

Автор публикации
Игорь Бережанский
Взрывы в столице

Взрывы в столице / © Getty Images

В Киеве в ночь на 29 ноября раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении Общественного.

Корреспонденты издания сообщили, что взрывы прогремели после полуночи, и. Вероятно, это работа сил противовоздушной обороны.

Позже глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате атаки вражеских БПЛА были зафиксированы последствия на двух локациях — в Дарницком и Шевченковском районах.

«Среди прочего есть повреждение жилой многоэтажки. Детали уточняем», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что из-за российских атак на энергообъекты Украины были зафиксированы локальные обесточения в нескольких областях.

