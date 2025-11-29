- Дата публикации
- Киев
В Киеве прогремели взрывы: повреждена многоэтажка — КМВА
Последствия атаки зафиксированы в двух локациях столицы.
В Киеве в ночь на 29 ноября раздались взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении Общественного.
Корреспонденты издания сообщили, что взрывы прогремели после полуночи, и. Вероятно, это работа сил противовоздушной обороны.
Позже глава КМВА Тимур Ткаченко заявил, что в результате атаки вражеских БПЛА были зафиксированы последствия на двух локациях — в Дарницком и Шевченковском районах.
«Среди прочего есть повреждение жилой многоэтажки. Детали уточняем», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 29 ноября атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что из-за российских атак на энергообъекты Украины были зафиксированы локальные обесточения в нескольких областях.