ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
4363
Время на прочтение
1 мин

В Киеве внезапно загорелись автомобили прямо во дворе: первые подробности (фото, видео)

В Святошинском районе столицы произошло возгорание автомобиля Skoda, огонь перекинулся на припаркованные рядом машины.

Автор публикации
Богдан Скаврон
В Киеве загорелся автомобиль

В Киеве загорелся автомобиль

Дополнено новыми материалами

Вечером в субботу, 4 апреля, в районе Борщаговка в городе Киеве внезапно загорелись автомобили.

Об этом пишут столичные Telegram-каналы, публикуя видео пожара.

На опубликованных кадрах виден пожар во дворе жилой многоэтажки.

В сообщении утверждают, что горят две машины на улице Дмитрия Чижевского.

В полиции Киева прокомментировалиинцидент, сообщив, что в Святошинском районе столицы произошло возгорание автомобиля Skoda. Также огнем повреждены припаркованные рядом машины.

Информации о пострадавших в полицию пока не поступало.

«Сейчас на месте работают все профильные службы, которые ликвидируют пожар и устанавливают обстоятельства происшествия», — сообщили в полиции.

/ © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

Впоследствии в ГСЧС города Киева уточнили, что автомобиль загорелся на улице Жмеринской.

«В результате возгорания автомобиль „Skoda Kodiaq“ сгорел полностью, две рядом расположенные машины получили незначительные повреждения», — говорится в сообщении.

/ © Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

Возгорание ликвидировали в 21:25. Жертв или пострадавших нет.

По информации источников ТСН.ua, машина, которая загорелась, принадлежала гражданскому лицу.

Напомним, на этой неделе в Киеве произошел масштабный пожар в районе проспекта Лобановского. В Сети появились видео, на которых видно высокое пламя, стремительно охватывающее сухую траву и камыш.

Дата публикации
Количество просмотров
4363
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie