В Киеве внезапно загорелись автомобили прямо во дворе: первые подробности (фото, видео)
В Святошинском районе столицы произошло возгорание автомобиля Skoda, огонь перекинулся на припаркованные рядом машины.
Вечером в субботу, 4 апреля, в районе Борщаговка в городе Киеве внезапно загорелись автомобили.
Об этом пишут столичные Telegram-каналы, публикуя видео пожара.
На опубликованных кадрах виден пожар во дворе жилой многоэтажки.
В сообщении утверждают, что горят две машины на улице Дмитрия Чижевского.
В полиции Киева прокомментировалиинцидент, сообщив, что в Святошинском районе столицы произошло возгорание автомобиля Skoda. Также огнем повреждены припаркованные рядом машины.
Информации о пострадавших в полицию пока не поступало.
«Сейчас на месте работают все профильные службы, которые ликвидируют пожар и устанавливают обстоятельства происшествия», — сообщили в полиции.
Впоследствии в ГСЧС города Киева уточнили, что автомобиль загорелся на улице Жмеринской.
«В результате возгорания автомобиль „Skoda Kodiaq“ сгорел полностью, две рядом расположенные машины получили незначительные повреждения», — говорится в сообщении.
Возгорание ликвидировали в 21:25. Жертв или пострадавших нет.
По информации источников ТСН.ua, машина, которая загорелась, принадлежала гражданскому лицу.
Напомним, на этой неделе в Киеве произошел масштабный пожар в районе проспекта Лобановского. В Сети появились видео, на которых видно высокое пламя, стремительно охватывающее сухую траву и камыш.