ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

В Киеве прогремел взрыв: что известно

В результате детонации, предварительно, гранаты есть пострадавший.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Полиция

Полиция / © autotheme.info

В понедельник, 5 мая произошел взрыв в Оболонском районе Киева. Полиция устанавливает происшествия.

Об этом сообщает полиция Киева.

Как стало известно правоохранителям, инцидент произошел сегодня ночью. В полицию поступило сообщение о взрыве в квартире одного из домов по улице Приречная.

На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, спасатели и медики.

"Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали", - отметили в ведомстве.

Происхождение боеприпаса устанавливается. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

Напомним, вчера, 4 мая, в киевском Гидропарке возник пожар. Предварительно, горело техническое здание.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
201
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie