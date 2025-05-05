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- Киев
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В Киеве прогремел взрыв: что известно
В результате детонации, предварительно, гранаты есть пострадавший.
В понедельник, 5 мая произошел взрыв в Оболонском районе Киева. Полиция устанавливает происшествия.
Об этом сообщает полиция Киева.
Как стало известно правоохранителям, инцидент произошел сегодня ночью. В полицию поступило сообщение о взрыве в квартире одного из домов по улице Приречная.
На место немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления полиции, оперативники, взрывотехники, спасатели и медики.
"Предварительно установлено, что в квартире сдетонировала граната. 41-летнего хозяина медики госпитализировали", - отметили в ведомстве.
Происхождение боеприпаса устанавливается. Решается вопрос о правовой квалификации происшествия.
Напомним, вчера, 4 мая, в киевском Гидропарке возник пожар. Предварительно, горело техническое здание.