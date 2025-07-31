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- Киев
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В Киеве прогремел ряд громких взрывов: мониторы рассказали, чем РФ атаковала столицу
В Киеве и ряде областей – воздушная тревога из-за угрозы баллистики.
Взрывы раздались в пределах Киева в ночь на 31 июля 2025 года.
Об этом сообщает мониторинговые каналы.
По их информации, было применено около 6-8 крылатых ракет, вероятно типа "Искандер К 9м727".
В настоящее время крылатые ракеты не фиксируются.
Напомним, что ранее началась новая массированная атака дронов на Киев : власти о первых последствиях.