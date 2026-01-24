В Киеве - экстренные отключения после атаки РФ: какой район пострадал больше всего

Киев / © Associated Press

Реклама

В Киеве в результате массированной атаки РФ временно остались без электроснабжения около 88 тыс. семей, больше всего пострадал Деснянский район.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК в Telegram.

Отмечается, что из-за повреждения энергетической инфраструктуры часть жилых домов в Деснянском районе осталась без света. В первую очередь энергетики восстанавливают электроснабжение объектов критической инфраструктуры.

Реклама

«И еще одна тяжелая ночь для энергетики. Из-за массированной атаки часть домов в Деснянском районе осталась без электричества. В первую очередь возвращаем питание объектам критической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В городских службах отметили, что погодные условия затрудняют работы, однако аварийные бригады работают непрерывно. «Погода мешает, но бригады работают без остановок, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома», — сообщили энергетики.

Также в столице продолжаются экстренные отключения электроэнергии, при этом стабилизационные графики временно не применяются.

Напомним, ранее мы писали, что в ночь на 24 января Россия нанесла массированный удар по городам Украины.