В Киеве продолжается атака дронов: силы ПВО работают
В небе над Киевом продолжается угроза атаки дронов.
В небе над Киевом продолжается угроза ударных БПЛА : возможна работа сил противовоздушной обороны.
Жители столицы призывают оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до официального отбоя тревоги. Силы ПВО работают над ликвидацией враждебной угрозы в воздушном пространстве.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.