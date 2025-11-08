ТСН в социальных сетях

В Киеве продолжается атака дронов: силы ПВО работают

В небе над Киевом продолжается угроза атаки дронов.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
ПВО

ПВО / © tsn.ua

В небе над Киевом продолжается угроза ударных БПЛА : возможна работа сил противовоздушной обороны.

Жители столицы призывают оставаться в укрытиях и не выходить на улицу до официального отбоя тревоги. Силы ПВО работают над ликвидацией враждебной угрозы в воздушном пространстве.

  • Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

  • Не пренебрегайте правилами безопасности.

  • Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

