В Киеве продолжает расти количество жертв ночной атаки, среди погибших трое детей

Атака на Киев 28 августа.

В Киеве продолжает расти число погибших в результате вражеской атаки ночью против 28 августа. Известно о по меньшей мере 12 жертвах.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

"Количество погибших в результате вражеской атаки возросло до 12 человек. К сожалению, среди них три ребенка 2, 17 и 14 лет", - подчеркнул чиновник.

Напомним, этой ночью россияне ударили по Киеву беспилотниками и ракетами. В результате массированной атаки в столице горели жилые дома и объекты инфраструктуры в разных районах. В частности, произошли удары по пятиэтажке ракетами в Дарницком районе. Уничтожен полностью третий подъезд этого дома.

Кроме того, два российских дрона атаковали еще один дом в Дарницком районе. Из-за "прилетов" от 9 до 12 этаж - несколько квартир практически уничтожены. Также в Днепровском районе произошло попадание прямо в отделение почты.