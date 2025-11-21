ТСН в социальных сетях

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что известно

Флаг будет приспущен в течение 22 ноября как знак скорби и памяти миллионов людей, убитых тоталитарным режимом.

Самый большой флаг Украины

Самый большой флаг Украины / © КГГА

В Киеве приспустили самый большой флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне». Это сделано с целью почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов, а также массовых искусственных голодов 1921-1923 и 1946-1947 годов.

Об этом сообщили в Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

В субботу, 22 ноября, в 16:00 Киев почтит жертв голодоморов минутой молчания и зажжением свечей — на центральных площадях города, возле памятников жертвам Голодомора, в храмах и в Зале памяти Национального музея Голодомора-геноцида.

Флаг будет оставаться приспущенным в течение дня 22 ноября в знак скорби и памяти жертв преступлений тоталитарного режима.

Отметим, по антиукраинской направленности и масштабности применения голод 1932-1933 годов оказался самым ужасным оружием массового уничтожения и социального порабощения населения Украины.

Читайте подробнее: Голодомор в Украине 1932-1933 годов: когда живые завидовали мертвым

