В Киеве приспустили главный флаг Украины: что произошло
В столице снежит, прогнозируют гололедицу и метель.
В Киеве приспустили главный флаг Украины через сильные порывы ветра и хуритовину.
Об этом сообщает КГГА.
«Наибольший флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса „Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне“, будет опустошен из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий», — говорится в сообщении.
По информации синоптиков, 26 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). Для сохранения полотнища от повреждений флаг остается приспущенным к улучшению погодных условий.
Отметим, что флагшток, на котором развевается самый большой флаг Украины, установлен на Печерских холмах. Его высота — почти 90 метров, вес — 32 тонны, а размер полотнища — 16 на 24 метра.
Напомним, что в пятницу в столице снежит, прогнозируют гололедицу и метель. Киевлян призывают одеваться потеплее и обязательно быть осторожными на дорогах.