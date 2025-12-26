В Киеве приспустили главный флаг Украины: что произошло

Печерские холмы / © КМДА

В Киеве приспустили главный флаг Украины через сильные порывы ветра и хуритовину.

Об этом сообщает КГГА.

«Наибольший флаг Украины, установленный на территории Мемориального комплекса „Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне“, будет опустошен из-за прогнозируемого ухудшения погодных условий», — говорится в сообщении.

По информации синоптиков, 26 декабря в Киеве ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (первый уровень опасности, желтый). Для сохранения полотнища от повреждений флаг остается приспущенным к улучшению погодных условий.

Отметим, что флагшток, на котором развевается самый большой флаг Украины, установлен на Печерских холмах. Его высота — почти 90 метров, вес — 32 тонны, а размер полотнища — 16 на 24 метра.

Напомним, что в пятницу в столице снежит, прогнозируют гололедицу и метель. Киевлян призывают одеваться потеплее и обязательно быть осторожными на дорогах.