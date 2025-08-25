В Киеве приспустили главный флаг Украины: что произошло

Главный флаг Украины / © ТСН

Из-за сильного ветра и дождя 25 августа в Киеве временно приспустили главный государственный флаг Украины.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация в Telegram.

«В Киеве из-за прогнозируемой ветреной погоды приспустили главный флаг Украины. По информации КО «Киевзеленстрой», флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий», — говорится в сообщении.

Главный флаг Украины установлен на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Высота флагштока составляет почти 90 метров, вес конструкции — 32 тонны, а само полотнище имеет размер 16 на 24 метра, что делает его одним из самых больших в стране.

Напомним, ранее мы писали о том, что на следующей неделе погода в Украине будет контрастной, с дневными температурами от +17 до +30°С. Такая ранняя смена погодных условий для конца лета является редкостью, но не аномалией.