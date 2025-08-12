В Киеве предлагают переименовать 8 станций метро: список новых названий

В Киеве инициируют смену названий восьми станций метро / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

В Киеве появилось предложение переименовать сразу восемь станций метрополитена.

Соответствующая петиция уже опубликована на официальном портале Киевского городского совета.

Среди предлагаемых изменений:

«Дарница» на «Детский мир» — рядом расположен одноименный крупный торгово-развлекательный центр.

«Черниговская» может стать станцией «Парк Киото» — в честь японского парка, расположенного неподалеку.

«Лесная» может сменить название на «Броварскую» — отсылку к направлению на город Бровары.

«Берестейская» — «Грушки», ведь это историческое название местности.

«Минская» может сменить название на «Погоня» (для устранения ассоциаций с Беларусью).

Тараса Шевченко может изменить название на Подольская, чтобы уменьшить количество объектов, названных в честь Кобзаря.

«Красный Хутор» может стать станцией «Никольский лес» (географически более точное название).

«Мостицкая», не введенная в эксплуатацию, — «Белое Поле».

По состоянию на 12 августа петицию подписали только 43 человека, что, по словам автора, может привести к ее забвению.

