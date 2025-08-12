- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 730
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве предлагают переименовать 8 станций метро: список новых названий
Киевлянам предлагают новые названия для станций метро «Дарница», «Тараса Шевченко», «Черниговская».
В Киеве появилось предложение переименовать сразу восемь станций метрополитена.
Соответствующая петиция уже опубликована на официальном портале Киевского городского совета.
Среди предлагаемых изменений:
«Дарница» на «Детский мир» — рядом расположен одноименный крупный торгово-развлекательный центр.
«Черниговская» может стать станцией «Парк Киото» — в честь японского парка, расположенного неподалеку.
«Лесная» может сменить название на «Броварскую» — отсылку к направлению на город Бровары.
«Берестейская» — «Грушки», ведь это историческое название местности.
«Минская» может сменить название на «Погоня» (для устранения ассоциаций с Беларусью).
Тараса Шевченко может изменить название на Подольская, чтобы уменьшить количество объектов, названных в честь Кобзаря.
«Красный Хутор» может стать станцией «Никольский лес» (географически более точное название).
«Мостицкая», не введенная в эксплуатацию, — «Белое Поле».
По состоянию на 12 августа петицию подписали только 43 человека, что, по словам автора, может привести к ее забвению.
Напомним, ранее в Киеве планировали построить новую станцию метро между «Житомирской» и «Святошинской».
Также говорилось, что столичный метрополитен планирует изменить правила перевозки собак.