Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
730
Время на прочтение
1 мин

В Киеве предлагают переименовать 8 станций метро: список новых названий

Киевлянам предлагают новые названия для станций метро «Дарница», «Тараса Шевченко», «Черниговская».

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Киеве предлагают переименовать 8 станций метро: список новых названий

В Киеве инициируют смену названий восьми станций метро / © ТСН.ua/Юлия Желонкина

В Киеве появилось предложение переименовать сразу восемь станций метрополитена.

Соответствующая петиция уже опубликована на официальном портале Киевского городского совета.

Среди предлагаемых изменений:

  • «Дарница» на «Детский мир» — рядом расположен одноименный крупный торгово-развлекательный центр.

  • «Черниговская» может стать станцией «Парк Киото» — в честь японского парка, расположенного неподалеку.

  • «Лесная» может сменить название на «Броварскую» — отсылку к направлению на город Бровары.

  • «Берестейская» — «Грушки», ведь это историческое название местности.

  • «Минская» может сменить название на «Погоня» (для устранения ассоциаций с Беларусью).

  • Тараса Шевченко может изменить название на Подольская, чтобы уменьшить количество объектов, названных в честь Кобзаря.

  • «Красный Хутор» может стать станцией «Никольский лес» (географически более точное название).

  • «Мостицкая», не введенная в эксплуатацию, — «Белое Поле».

По состоянию на 12 августа петицию подписали только 43 человека, что, по словам автора, может привести к ее забвению.

Напомним, ранее в Киеве планировали построить новую станцию метро между «Житомирской» и «Святошинской».

Также говорилось, что столичный метрополитен планирует изменить правила перевозки собак.

