В Киеве пожар возле КГГА: происходящее (видео)

В Киеве мужчина поджег автомобильные шины прямо в центре столицы. Инцидент произошел возле административного здания на Крещатике именно в то время, когда внутри продолжалось заседание сессии Киевсовета.

На это событие отреагировала полиция Киева.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный устроил поджог автомобильных шин возле административного здания в Шевченковском районе. Возгорание было быстро локализовано.

Правоохранители на месте задержали мужчину, причастного к поджогу. Им оказался 48-летний местный житель (1977 года рождения). Его доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств.

В настоящее время следователи устанавливают мотивы поступка задержанного.

Дата публикации 13:17, 23.10.25 Крещатик в дыму: киевлянин устроил пожар под Киевсоветом

