Киев
210
1 мин

В Киеве пожар возле КГГА: происходящее (видео)

В Киеве мужчина устроил пожар под КГГА, поджег автомобильные шины. Его задержали.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
КГГА

КГГА / © КГГА

В Киеве мужчина поджег автомобильные шины прямо в центре столицы. Инцидент произошел возле административного здания на Крещатике именно в то время, когда внутри продолжалось заседание сессии Киевсовета.

На это событие отреагировала полиция Киева.

В полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный устроил поджог автомобильных шин возле административного здания в Шевченковском районе. Возгорание было быстро локализовано.

Правоохранители на месте задержали мужчину, причастного к поджогу. Им оказался 48-летний местный житель (1977 года рождения). Его доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств.

В настоящее время следователи устанавливают мотивы поступка задержанного.

Напомним, компания ДТЭК обнародовала подробный график стабилизационных отключений электроэнергии, которые будут действовать на территории Киевской области в среду, 23 октября.

