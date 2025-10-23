- Дата публикации
В Киеве пожар возле КГГА: происходящее (видео)
В Киеве мужчина устроил пожар под КГГА, поджег автомобильные шины. Его задержали.
В Киеве мужчина поджег автомобильные шины прямо в центре столицы. Инцидент произошел возле административного здания на Крещатике именно в то время, когда внутри продолжалось заседание сессии Киевсовета.
На это событие отреагировала полиция Киева.
В полицию Киева поступило сообщение о том, что неизвестный устроил поджог автомобильных шин возле административного здания в Шевченковском районе. Возгорание было быстро локализовано.
Правоохранители на месте задержали мужчину, причастного к поджогу. Им оказался 48-летний местный житель (1977 года рождения). Его доставили в районное управление полиции для выяснения обстоятельств.
В настоящее время следователи устанавливают мотивы поступка задержанного.
