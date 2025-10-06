В Киеве появился новый вид укрытий

© ТСН

В Киеве внедряют мобильные укрытия для жителей в местах, где нет стационарных убежищ. Требования к таким укрытиям теперь четко определены на государственном уровне, а их закупка и обустройство не будет сопровождаться уголовными делами.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

«Требования к таким укрытиям четко определены на государственном уровне и теперь их закупка и обустройство не будет сопровождаться десятками уголовных дел. А главное — определено, какими должны быть мобильные укрытия, чтобы пребывание людей в них было безопасным», — говорится в сообщении.

