В Киеве повреждены теплосети: где в столице отсутствует отопление

Киев. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В результате массированных ударов по Киеву ночью против 14 ноября были повреждены участки тепловых сетей. В некоторых жилых домах отсутствует теплоснабжение.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

"В результате массированной атаки врага в Киеве повреждены участки тепловых сетей", - подчеркнул мэр.

По его словам, в Деснянском районе из-за аварийной ситуации на тепломагистрали временно отсутствует теплоснабжение части зданий. Столичные коммунальные службы города работают, чтобы ликвидировать последствия обстрела.

Как сообщалось, ночью российская армия совершила комбинированную атаку на Киев. Зафиксированы значительные повреждения жилых домов в нескольких районах. По данным властей, в результате ночной атаки пострадали 25 человек, среди них — десятилетний ребенок. Кроме того, один человек погиб.