- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 698
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве посреди улицы обнаружили тело женщины: что известно
Причину смерти человека, обнаруженного на улице Киева, установят после проведения судмедэкспертизы.
В Киеве на улице Архипенко обнаружено тело человека. Жуткую находку заметили прохожие в Оболонском районе столицы. Как сообщают местные жители, на место уже работает полиция.
Об этом сообщает ТСН.ua.
Правоохранители подтверждают, что на улице Архипенко в Оболонском районе столицы было обнаружено тело женщины 1961 года рождения.
«Это местная жительница, ей было 64 года. На месте работала следственно-оперативная группа. Предварительно на теле женщины не обнаружены признаки насильственной смерти. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти», — рассказали ТСН.ua в полиции Оболонского района.
Ожидаем детали.
Ранее под Киевом обнаружили тело иностранца. У него были зафиксированы огнестрельные ранения.
Об исчезновении 33-летнего иностранца сообщила его гражданская жена. По ее словам, около 17:00 он отправился на встречу, а после прекратил выходить на связь.
Впоследствии в Бучанском районе Киевской области полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на кладбище в селе Михайловка-Рубежовка. Расследование продолжается.