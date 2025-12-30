ТСН в социальных сетях

В Киеве посреди улицы обнаружили тело женщины: что известно

Причину смерти человека, обнаруженного на улице Киева, установят после проведения судмедэкспертизы.

Тело человека

В Киеве на улице Архипенко обнаружено тело человека. Жуткую находку заметили прохожие в Оболонском районе столицы. Как сообщают местные жители, на место уже работает полиция.

Об этом сообщает ТСН.ua.

Правоохранители подтверждают, что на улице Архипенко в Оболонском районе столицы было обнаружено тело женщины 1961 года рождения.

«Это местная жительница, ей было 64 года. На месте работала следственно-оперативная группа. Предварительно на теле женщины не обнаружены признаки насильственной смерти. Тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти», — рассказали ТСН.ua в полиции Оболонского района.

Ожидаем детали.

Ранее под Киевом обнаружили тело иностранца. У него были зафиксированы огнестрельные ранения.

Об исчезновении 33-летнего иностранца сообщила его гражданская жена. По ее словам, около 17:00 он отправился на встречу, а после прекратил выходить на связь.

Впоследствии в Бучанском районе Киевской области полиция обнаружила тело мужчины с огнестрельными ранениями обнаружили на кладбище в селе Михайловка-Рубежовка. Расследование продолжается.

