В Киеве посреди улицы нашли мертвого мужчину: что говорят в полиции

Полиция / © Getty Images

Реклама

В Киеве на остановке по улице Старовокзальной обнаружили тело человека. Что именно произошло, пока неизвестно.

Об этом пишут Telegram-каналы.

В комментарии ТСН в полиции Киева сообщили, что погибший — местный житель 1968 года рождения.

Реклама

Тело по улице Старовокзальной / © Фото из открытых источников

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

«Скорее всего, ему стало плохо», — отметили правоохранители.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в городе Дубно Ровенской области произошла смертельная авария. На дороге столкнулись автомобили Renault Scenic и Ford Fiesta погиб двухлетний сын одного из водителей.

Реклама

Многочисленные повреждения получили и были госпитализированы шесть человек, среди которых 32-летний водитель Ford Fiesta, трое его пассажиров и две пассажирки минивэна. К сожалению, 2-летний сын водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении. За рулем Renault Scenic находился 68-летний житель Ровно.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы для определения состояния опьянения.