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- Киев
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В Киеве посреди улицы нашли мертвого мужчину: что говорят в полиции
Признаков насилия не выявлено.
В Киеве на остановке по улице Старовокзальной обнаружили тело человека. Что именно произошло, пока неизвестно.
Об этом пишут Telegram-каналы.
В комментарии ТСН в полиции Киева сообщили, что погибший — местный житель 1968 года рождения.
По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.
«Скорее всего, ему стало плохо», — отметили правоохранители.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в городе Дубно Ровенской области произошла смертельная авария. На дороге столкнулись автомобили Renault Scenic и Ford Fiesta погиб двухлетний сын одного из водителей.
Многочисленные повреждения получили и были госпитализированы шесть человек, среди которых 32-летний водитель Ford Fiesta, трое его пассажиров и две пассажирки минивэна. К сожалению, 2-летний сын водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении. За рулем Renault Scenic находился 68-летний житель Ровно.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы для определения состояния опьянения.