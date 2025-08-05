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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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В Киеве посреди улицы нашли мертвого мужчину: что говорят в полиции

Признаков насилия не выявлено.

Автор публикации
Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
Полиция

Полиция / © Getty Images

В Киеве на остановке по улице Старовокзальной обнаружили тело человека. Что именно произошло, пока неизвестно.

Об этом пишут Telegram-каналы.

В комментарии ТСН в полиции Киева сообщили, что погибший — местный житель 1968 года рождения.

Тело по улице Старовокзальной / © Фото из открытых источников

Тело по улице Старовокзальной / © Фото из открытых источников

По предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

«Скорее всего, ему стало плохо», — отметили правоохранители.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в городе Дубно Ровенской области произошла смертельная авария. На дороге столкнулись автомобили Renault Scenic и Ford Fiesta погиб двухлетний сын одного из водителей.

Многочисленные повреждения получили и были госпитализированы шесть человек, среди которых 32-летний водитель Ford Fiesta, трое его пассажиров и две пассажирки минивэна. К сожалению, 2-летний сын водителя Ford от полученных травм скончался в медучреждении. За рулем Renault Scenic находился 68-летний житель Ровно.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. У водителей отобраны биологические образцы для определения состояния опьянения.

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