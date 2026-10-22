В Киеве после российской атаки вспыхнул пожар: горит здание ресторана

Пожар, огонь / © pixabay.com

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В ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев . В Святошинском районе столицы в результате вражеского удара возник пожар в здании ресторана.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации .

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«В Святошинском районе в результате вражеской атаки возникло возгорание здания ресторана», — говорится в сообщении.

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Перед этим в столице раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления и движении ракет в сторону Киева.

Также сообщалось о повреждении здания медицинского учреждения в Печерском районе столицы.

В настоящее время информация о возможных пострадавших, масштабах пожара и других последствиях атаки уточняется.

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