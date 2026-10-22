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- Киев
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В Киеве после российской атаки вспыхнул пожар: горит здание ресторана
В Святошинском районе Киева в результате российской атаки загорелось здание ресторана. Информация о пострадавших и масштабах повреждений уточняется.
В ночь на 22 октября российские войска атаковали Киев . В Святошинском районе столицы в результате вражеского удара возник пожар в здании ресторана.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации .
«В Святошинском районе в результате вражеской атаки возникло возгорание здания ресторана», — говорится в сообщении.
Перед этим в столице раздались взрывы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северного направления и движении ракет в сторону Киева.
Также сообщалось о повреждении здания медицинского учреждения в Печерском районе столицы.
В настоящее время информация о возможных пострадавших, масштабах пожара и других последствиях атаки уточняется.