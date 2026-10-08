В Киеве после попадания дрона спасли 22 человека, среди них 8 детей: есть пострадавшие (фото)

Атака на Киев

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В Киеве в результате российской атаки беспилотник попал в жилую двенадцатиэтажку на уровне 10-го этажа.

Об этом сообщила ГСЧС .

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После попадания в доме вспыхнул пожар, распространившийся на верхние этажи. Также произошло частичное разрушение конструкций.

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Спасателям удалось спасти 22 человека, среди которых восемь детей.

В то же время в результате атаки пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Их передали медикам.

Пожар площадью 100 кв. м ликвидировали. Информацию о пострадавших уточняют.

На месте работают все соответствующие службы.

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Экстренные отключения и оперативное восстановление

Из-за повреждений сетей по команде НЭК «Укрэнерго» в Киеве и области компания ДТЭК применила экстренные отключения света , во время которых стандартные графики не действовали.

Кроме того, из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции, поэтому на правом берегу города возникли перебои с водоснабжением.

Также на правом берегу Киева было временно приостановлено движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети.

Впрочем, энергетикам удалось относительно быстро стабилизировать систему. Уже в 21:13 в ДТЭК сообщили, что экстренные отключения отменены, а столица возвращается к работе по почасовым графикам. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и восстанавливать стабильное давление в водопроводной сети.

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Напомним, количество погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине выросло до 19 человек, среди которых 5 детей.

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