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- Киев
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В Киеве после попадания дрона спасли 22 человека, среди них 8 детей: есть пострадавшие (фото)
Российский беспилотник попал в 12-этажный жилой дом в Киеве. Спасатели эвакуировали 22 человека, в том числе восьмерых детей, еще четыре человека пострадали.
В Киеве в результате российской атаки беспилотник попал в жилую двенадцатиэтажку на уровне 10-го этажа.
Об этом сообщила ГСЧС .
После попадания в доме вспыхнул пожар, распространившийся на верхние этажи. Также произошло частичное разрушение конструкций.
Спасателям удалось спасти 22 человека, среди которых восемь детей.
В то же время в результате атаки пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Их передали медикам.
Пожар площадью 100 кв. м ликвидировали. Информацию о пострадавших уточняют.
На месте работают все соответствующие службы.
Экстренные отключения и оперативное восстановление
Из-за повреждений сетей по команде НЭК «Укрэнерго» в Киеве и области компания ДТЭК применила экстренные отключения света , во время которых стандартные графики не действовали.
Кроме того, из-за проблемы с электроснабжением частично обесточены водопроводные насосные станции, поэтому на правом берегу города возникли перебои с водоснабжением.
Также на правом берегу Киева было временно приостановлено движение электротранспорта из-за отсутствия напряжения в контактной сети.
Впрочем, энергетикам удалось относительно быстро стабилизировать систему. Уже в 21:13 в ДТЭК сообщили, что экстренные отключения отменены, а столица возвращается к работе по почасовым графикам. Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки и восстанавливать стабильное давление в водопроводной сети.
Напомним, количество погибших в результате российского удара по Прилукам на Черниговщине выросло до 19 человек, среди которых 5 детей.