В Киеве после ночной атаки РФ поврежден монастырь: что известно о последствиях

В Киеве поврежден монастырь

Все утро 24 мая спасатели, медики и все службы Киева работают на местах российских атак. Ежеминутно поступают сообщения о новых разрушениях и последствиях ракетного удара. В частности, стало известно, что повреждения получил доминиканский монастырь в Киеве.

Об этом сообщил главный настоятель доминиканцев в Украине отец Ярослав Кравец.

Отец Ярослав сообщил, что в результате ночной атаки около 04:00 утра российская ракета разрушила здание рядом с монастырем.

«В ночь Сослания Святого Духа Киев пережил мощную атаку. Прямо перед рассветом, около 4:00 утра, ракета разрушила здание рядом с нашим монастырем», — пишет мужчина.

В монастыре выбиты и повреждены много окон и дверей. Известно, что пострадали кельи — комнаты, где живут монахи или монахини. Также пострадали часовня, актовый зал и аудитории Института святого Фомы Аквинского.

Среди персонала и гостей монастыря никто не пострадал. Однако среди соседей есть люди, раненые осколками.

«Это была одна из самых страшных ночей в нашем районе с начала этой войны. Просим о Вашей молитве о нас. …Несколько минут назад над нами снова пролетел большой дрон — а через несколько секунд мы услышали вдали взрыв…», — пишет Ярослав Кравец.

Фото: Ярослав Кравец

Последствия российской атаки на Киев сегодня

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Киеву. В результате атаки зафиксированы разрушения и жертвы среди населения. Информация о точных масштабах последствий уточняется.

Существенно повреждена инфраструктура возле метро «Лукьяновка». В частности, пострадали ТРЦ «Квадрат», Лукьяновский рынок, магазины «Сильпо» и «Аврора», а также «Макдональдс».

Само здание вестибюля станции метро имеет значительные разрушения, из-за чего долгое время не будет работать для пассажиров.

В окрестных жилых домах взрывной волной выбило окна и повредило конструкции. Местные жители и журналисты выражают глубокое возмущение очередной циничной атакой врага на мирный город и его гражданскую инфраструктуру.

Под вражеским огнем оказались все районы Киева. Мэр Киева Виталий Кличко назвал эту ночь ужасной и сообщил, что количество погибших возросло до двух человек. По информации Национальной полиции и городских властей, ранения получили 56 человек.

Сейчас спасатели продолжают тушить пожары и разбирать завалы на местах попаданий, медики оказывают помощь пострадавшим.

