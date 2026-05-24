В Киеве после атаки РФ загорелась газовая труба между домами

Ракета / © ТСН.ua

В ночь на 24 мая Россия продолжила атаку на Киев . В Шевченковском районе столицы произошел пожар на поврежденной газовой трубе между жилыми домами. Возгорание оперативно ликвидировали.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

По его словам, в нескольких жилых домах поврежден остекление. Также зафиксировано падение обломков на территории нежилой застройки в Шевченковском районе.

В то же время информация о пожаре в появлявшемся ранее жилом доме не подтвердилась.

Городские власти призывают жителей столицы оставаться в укрытиях, поскольку угроза атаки продолжается.

