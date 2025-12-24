В Киеве Porsche Cayenne врезался в бетонное ограждение: ужасные последствия ДТП (фото, видео)

Последствия смертельного ДТП в Киеве / © Полиция Киева

Дополнено новыми материалами

В среду, 24 декабря, около 14:40 на Берестейском проспекте в Киеве водитель Porsche Cayenne врезался в бетонное ограждение, в результате чего авто перевернулось.

Об этом сообщили в полиции Киева.

Водитель транспортного средства от полученных телесных повреждений погиб.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.

© Полиция Киева

В ГСЧС города Киева сообщили, что на месте аварии работали спасатели.

© Управление ГСЧС Киева

© Управление ГСЧС Киева

Они деблокировали из автомобиля тело погибшего водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его следственно-оперативной группе.

В местных Telegram-каналах публикуют снятое очевидцами видео ужасных последствий этого ДТП.

Свидетели отмечают, что автомобиль после аварии «разорвало в клочья».

Сообщается, что из-за ДТП образовалась пробка от путепровода на Нивках.

Напомним, ранее на трассе Киев-Чоп в селе Белая Криница произошло масштабное ДТП, в которое попали около восьми транспортных средств.