- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 394
- Время на прочтение
- 1 мин
В Киеве Porsche Cayenne врезался в бетонное ограждение: ужасные последствия ДТП (фото, видео)
Спасатели деблокировали из автомобиля тело погибшего водителя.
В среду, 24 декабря, около 14:40 на Берестейском проспекте в Киеве водитель Porsche Cayenne врезался в бетонное ограждение, в результате чего авто перевернулось.
Об этом сообщили в полиции Киева.
Водитель транспортного средства от полученных телесных повреждений погиб.
Полиция устанавливает причины и обстоятельства ДТП.
В ГСЧС города Киева сообщили, что на месте аварии работали спасатели.
Они деблокировали из автомобиля тело погибшего водителя с помощью гидравлического инструмента и передали его следственно-оперативной группе.
В местных Telegram-каналах публикуют снятое очевидцами видео ужасных последствий этого ДТП.
Свидетели отмечают, что автомобиль после аварии «разорвало в клочья».
Сообщается, что из-за ДТП образовалась пробка от путепровода на Нивках.
Напомним, ранее на трассе Киев-Чоп в селе Белая Криница произошло масштабное ДТП, в которое попали около восьми транспортных средств.