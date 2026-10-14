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ТСН в социальных сетях

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Категория
Киев
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В Киеве полностью остановилось метро: что известно о ситуации

Поезда не курсировали ни на одной из трёх линий столичного метро.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Киевское метро остановилось на всех трех линиях — что известно

Киевское метро остановилось на всех трех линиях — что известно

В Киеве было приостановлено движение поездов на всех трех линиях метрополитена. Позже электроснабжение было восстановлено, и сейчас поезда снова курсируют.

Об этом сообщают корреспонденты «Суспільного».

Згодом стало известно, что движение поездов в киевском метро возобновили после временной остановки на всех трех линиях.

Как сообщила «Суспільному» пресс-секретарь столичного метрополитена, причиной остановки стали перебои с внешним электроснабжением. Из-за кратковременного отключения напряжения временно приостановили движение поездов и работу эскалаторов. В настоящее время электроснабжение восстановлено, и поезда снова курсируют.

Ситуацию прокомментировали и в КГГА: «Из-за отключения напряжения от внешних источников питания поезда временно останавливались на несколько минут. В настоящее время метро перевозит пассажиров в штатном режиме».

Кроме того, в «Киевпастрансе» сообщили о новых перебоях в работе общественного транспорта из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Движение электротранспорта временно приостановлено в части Печерского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.

В частности, приостановлена работа фуникулера и движение трамваев № 1 и 3. О возобновлении их работы и возможных дальнейших изменениях в движении транспорта обещают сообщить дополнительно.

Отключения электричества и проблемы с транспортом в Киеве

Напомним, утром 14 октября после массированной российской атаки в Киеве возникли проблемы с электроснабжением и работой общественного транспорта. Из-за отключения электроэнергии часть троллейбусов и трамваев временно прекратила движение, а некоторые маршруты пришлось изменить.

По информации ДТЭК, аварийные отключения электроэнергии введены в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и части Голосеевского районов. Стабилизационные графики там временно не действуют.

Кроме того, из-за отключения электроэнергии на одной из насосных станций в Печерском районе возможны перебои с водоснабжением и снижение давления в водопроводной сети.

В КГГА также сообщали об изменениях в работе наземного общественного транспорта. Впоследствии движение ряда троллейбусов и трамваев возобновили, однако они курсировали с отклонениями от расписания. На отдельных направлениях для перевозки пассажиров организовали автобусное сообщение.

Массированная атака Украины 14 октября: последние новости

В ночь на 14 октября Россия совершила масштабную комбинированную атаку на Украину, применив ракеты и ударные беспилотники. Под ударом оказались Киев и область, а также ряд других регионов. Одними из главных целей стали объекты энергетики и критической инфраструктуры.

По данным Воздушных сил ВСУ, с вечера 13 октября российские войска применили 167 средств воздушного нападения — 39 ракет и 128 беспилотников различных типов. Силы ПВО уничтожили или подавили 119 воздушных целей: четыре ракеты и 115 дронов, в том числе 59 реактивных.

В столице есть погибшие и десятки пострадавших, повреждены жилые и нежилые здания. Под удар попали все три городские ТЭЦ.

По обновленным данным полиции, число погибших в столице возросло до пяти человек. Еще 25 человек, в том числе один ребенок, получили ранения.

В Деснянском районе российская ракета попала в многоэтажный дом. Погибли три женщины в возрасте 35, 58 и 84 лет. Пожар охватил 400 кв. м, спасатели эвакуировали 16 жильцов. Еще два человека погибли в Голосеевском районе. Пожары и разрушения также зафиксированы в Днепровском, Дарницком и Шевченковском районах.

Последствия российских ударов также зафиксировали в Киевской области, в Луцке, Ровно, Хмельницком, Тернополе, Днепропетровской и Запорожской областях. Оккупанты также массированно атаковали железнодорожную инфраструктуру в Харьковской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате атаки по меньшей мере 600 тысяч человек остались без электроснабжения. По его словам, повреждения получили объекты и оборудование на 26 элементах электроэнергетической системы Украины, а также четыре объекта нефтегазового комплекса.

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