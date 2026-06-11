В Киеве полиция в течение двух месяцев приобретала интимные фото и видео модели на OnlyFans

В Киеве осудили модель OnlyFans / © pexels.com

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В Киеве модель с OnlyFans приговорили к 1 году условного срока. Девушку обвинили в «изготовлении порнографии». Чтобы наказать нарушительницу, полиция осуществила «оперативную» закупку пикантных фото и видео.

Об этом говорится в приговоре Голосеевского районного суда г. Киева.

Как разоблачили модель с OnlyFans

Как установило досудебное расследование в рамках уголовного производства №12020100060001827, подсудимая начала свою деятельность еще в июле 2019 года. Девушка зарегистрировала на всемирно известном веб-сайте «OnlyFans» закрытый платный аккаунт. В специальную вкладку она систематически загружала собственные интимные фото- и видеоматериалы.

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Чтобы зафиксировать факты незаконной торговли порнографией (что в Украине по-прежнему строго наказывается по статье 301 УК), оперативники привлекли подставного покупателя. Вфеврале и марте 2021 года правоохранители провели серию официальных оперативных закупок. Схема была тщательно продумана: детектив через платформу Instagram находил ссылку на OnlyFans модели, отправлялся к ближайшему терминалу самообслуживания IBOX в Киеве и клал на свою карту Альфа-Банка помеченные средства.

После этого агент оплатил закрытую подписку — сначала 11,70 долларов США (около 330 гривен по курсу того времени), а впоследствии еще два раза по1000 гривен (32,40$ и 30$).

Киберполиция получила полный доступ к профилю, скачала видеофайлы с демонстрацией мастурбационных действий и передала их на официальную искусствоведческую экспертизу, которая бесспорно признала этот контент порнографией. Следователи насчитали десятки фактов хранения и распространения аналогичных кадров в период с июля по октябрь 2019 года.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судовых решений

Столичная группа веб-моделей

В ходе разработки модели оперативники Нацполиции выяснили, что не позднее мая 2020 года в Киеве сформировалась преступная группировка, в которую привлекали молодых девушек, не имевших постоянного заработка. Организатор сети (материалы по которому в настоящее время выделены в отдельное производство) разработал подробный бизнес-план быстрого незаконного обогащения и четко распределил роли:

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Руководитель группы (организатор): занимался финансированием, проводил профессиональные кастинги и собеседования с моделями, арендовал и покупал квартиры-студии в элитных районах Киева для съемок контента, выводил валютную прибыль через зарубежную платежную систему Paxum и решал вопросы с контролирующими органами.

Администраторы и IT-специалисты: по указанию лидера создали отдельный закрытый веб-ресурс, который разместили на защищенном арендованном сервере «Hetzner» в городе Гунценхаузен (Германия). Они полностью обеспечивали бесперебойную техническую поддержку платежных шлюзов, монтировали и визуально оформляли ролики.

Исполнители (модели): непосредственно участвовали в съемках вульгарно-натуралистических сцен, орально-генитальных контактов и актов самоудовлетворения с помощью профессиональной фото- и видеотехники или камер мобильных телефонов.

Для тайного обсуждения тактики, графиков съемок и обхода правоохранительных органов участники ОПГ использовали исключительно зашифрованные чаты в мессенджерах WhatsApp и Telegram. По версии следствия, в сентябре 2020 года организатор лично загрузил на закрытые платформы очередное смонтированное видео с участием подсудимой, установив плату за его просмотр в размере от 7 до 10,50 долларов США за подписку.

Что рассказала модель и как её наказали

В ходе заключительного судебного заседания, состоявшегося 2 июня 2026 года, подсудимая полностью и безоговорочно признала свою вину по всем инкриминируемым статьям. Девушка, уроженка Мариуполя, искренне раскаялась в зале суда, подробно подтвердила все обстоятельства, время и способ совершения правонарушений и пообещала судьям, что подобное в ее жизни никогда не повторится.

Учитывая полное признание вины, суд на основании ч. 3 ст. 349 УПК Украины счел нецелесообразным изучать другие письменные доказательства и ограничился допросом девушки и изучением данных о ней. Судьи учли, что девушка ранее не была судима, не состоит на учете у психиатра или нарколога, имеет постоянное жилье в Киеве и характеризуется как вменяемое лицо. Отягчающих обстоятельств прокуроры не нашли, а смягчающими признали искреннее раскаяние и активную помощь следствию в разоблачении остальных членов ОПГ.

Решение Голосеевского районного суда:

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По ч. 1 ст. 301 УК Украины назначить наказание — 2 года ограничения свободы .

По ч. 3 ст. 301 УК Украины — 3 года лишения свободы с двухлетним запретом на интернет-деятельность.

По ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 301 УК Украины (преступление в составе ОПГ) — 5 лет лишения свободы с трехлетним запретом на распространение медиа-контента.

На основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить 5 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с распространением изображений, кино- или видеопродукции через сеть Интернет сроком на 3 года.

На основании статьи 75 УК Украины суд освободил модель от отбывания основного тюремного срока, установив ей испытательный срок продолжительностью 1 год.

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