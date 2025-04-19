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- Киев
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В Киеве полиция разгоняет митинг против ЛГБТ-кинофестиваля: что известно
Протестующих задержали.
В Киеве полиция разгоняет митингующих за традиционные ценности на Подоле. Как известно, в кинотеатре "Жовтень" стартовал ЛГБТ-кинофестиваль под названием Sunny Bunny.
Об этом сообщает "Общественное".
Событие вызвало волну критики
Активистов разозлил начало события в Страстную пятницу. В то же время организаторы утверждают, что даты были зафиксированы заранее, так что это случайность.
Как отметили в "КИЕВ24", по мнению организаторов, часть украинского общества просто нашла повод в Пасху или Страстной пятнице для выражения своего несогласия с существованием фестиваля или ЛГБТКИА+ сообщества вообще. Они добавили, что Украина является светским государством, и любые попытки связать фестиваль с религиозными.
"Все, как всегда. Мирный протест с проукраинскими и просемейными лозунгами в Украине запрещен. Возле кинотеатра "Октябрь", где проходит лгбт-кинофестиваль, в том числе с программой для детей, акция протеста простояла минуты три. И сразу была снесена полицией максимально произвольным способом без всякой причины. Распространите. языка, это проза жизни”, - написал общественный деятель Руслан Кухарчук.
Ранее в Киеве стартовал Национальный кинофестиваль документальных фильмов о войне Cinema for Victory. У него важная миссия – рассказать миру правду об украинско-российской войне и противостоять российской пропаганде