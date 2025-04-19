Митинг на Подоле

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В Киеве полиция разгоняет митингующих за традиционные ценности на Подоле. Как известно, в кинотеатре "Жовтень" стартовал ЛГБТ-кинофестиваль под названием Sunny Bunny.

Об этом сообщает "Общественное".

Дата публикации 15:16, 19.04.25 Количество просмотров 8 На Подоле разгоняют митинг против ЛГБТ-кинофестиваля

Событие вызвало волну критики

Активистов разозлил начало события в Страстную пятницу. В то же время организаторы утверждают, что даты были зафиксированы заранее, так что это случайность.

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Как отметили в "КИЕВ24", по мнению организаторов, часть украинского общества просто нашла повод в Пасху или Страстной пятнице для выражения своего несогласия с существованием фестиваля или ЛГБТКИА+ сообщества вообще. Они добавили, что Украина является светским государством, и любые попытки связать фестиваль с религиозными.

"Все, как всегда. Мирный протест с проукраинскими и просемейными лозунгами в Украине запрещен. Возле кинотеатра "Октябрь", где проходит лгбт-кинофестиваль, в том числе с программой для детей, акция протеста простояла минуты три. И сразу была снесена полицией максимально произвольным способом без всякой причины. Распространите. языка, это проза жизни”, - написал общественный деятель Руслан Кухарчук.

Ранее в Киеве стартовал Национальный кинофестиваль документальных фильмов о войне Cinema for Victory. У него важная миссия – рассказать миру правду об украинско-российской войне и противостоять российской пропаганде